الدبيبة يدعو لتشكيل فرق تعاون أمني مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى «تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين في مجال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم».

كما أبرز، في كلمته أثناء اللقاء الوزاري بين الوفدين الليبي والتونسي، ​«أهمية التنسيق المشترك في تسيير المنافذ الحدودية بين البلدين والعمل على إنهاء الإشكاليات التي يواجهها عدد كبير من المواطنين ورجال الأعمال الليبيين في المعابر الحدودية».

وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري. وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس

وعقد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له اجتماعًا مع نظرائهم في الجانب التونسي لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كما ناقش الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس. وحسب منصة «حكومتنا»، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.