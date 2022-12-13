الجزائر تصدر 120 طنًا من مواد البناء إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت شركة جزائرية خاصة عن تصدير 120 طنا من مواد البناء إلى ليبيا، وذلك بعدما أعلنت سلطات البلاد تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المواد.

وقال مدير شركة «ريتال» لمواد البناء بولاية قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر العاصمة) إسلام ذيب، إن هذه الشحنة تتوزع بواقع 85 طنًا من الأسمنت اللاصق و35 طنًا من عجينة الفواصل (مضادة للتسربات)، مشيرًا إلى أنّ هذه العملية تهدف إلى ولوج أسواق دولية جديدة.

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وجرى إبرام هذه الصفقة التجارية مع الشريك الليبي بقيمة 21 ألف يورو، حسب ما أفاد به المسؤول في تصريحات له لوسائل إعلام جزائرية، مؤكدا أن طلبية أخرى بنفس الكمية سيتم توريدها لنفس الشريك الليبي خلال الأيام المقبلة.

وكانت الجزائر وليبيا عبرتا عن اعتزامهما رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة. وحسب أرقام رسمية، بلغ حجم التبادلات التجارية العام الماضي نحو 59 مليون دولار فقط، أغلبها في المجالين النفطي والزراعي، مع أن البلدين يجمعهما حدود طويلة تفوق 900 كيلومتر.