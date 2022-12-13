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برنامج أممي لتعزيز العدالة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 05:32 مساء
برنامج أممي لتعزيز العدالة في ليبيا
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2022. (تويتر)
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أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع «مثمر» مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي حول تطوير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد لتعزيز العدالة.

وحسب تغريدة لفرانش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد بحث اللقاء «قدرة المؤسسات العدلية، تحسين سبل الاحتكام إلى القضاء في جميع أنحاء البلاد؛ واتفقنا على المضي قدماً لتحديد الأولويات».

- السفير الألماني بعد لقاء وزيرة العدل: سيادة القانون عامل حاسم لتحقيق الاستقرار 
- وزيرة العدل تزور الجزائر لبحث تفعيل اتفاقيات تبادل المحكومين
- وزيرة العدل تؤكد لـ«كريم خان» ولاية القضاء الليبي لعدم الإفلات من العقاب

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يعمل لدعم الانتقال إلى اتفاق سياسي شامل، وحوكمة خاضعة للمساءلة، وتحقيق الاستقرار، والانتعاش الاقتصادي، والقدرة على الصمود.

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