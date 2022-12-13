برنامج أممي لتعزيز العدالة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع «مثمر» مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي حول تطوير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد لتعزيز العدالة.



وحسب تغريدة لفرانش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد بحث اللقاء «قدرة المؤسسات العدلية، تحسين سبل الاحتكام إلى القضاء في جميع أنحاء البلاد؛ واتفقنا على المضي قدماً لتحديد الأولويات».

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