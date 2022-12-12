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توافق تركي - روسي حول أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 09:56 صباحا
توافق تركي - روسي حول أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا
نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين، عن تاييدهما إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق اجتماعي في ليبيا.

جاء ذلك ضمن مشاورات سياسية بين الطرفين خلال الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري في إسطنبول، حسب بيان وزارة الخارجية التركية.

- توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات

وتناولت المحادثات ضرورة استمرار تنفيذ اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مع تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، كما دعا الجانب التركي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت.

وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سورية، والحاجة إلى حل سياسي على أساس خريطة الطريق ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما تناولا الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار في المنظمة الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، وذلك من منظور أكثر شمولًا وعدلًا وفعالية.

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