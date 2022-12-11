  • Alwasat News
Atwasat

توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 11 ديسمبر 2022, 09:38 مساء
توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات
لقاء لعمامرة ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في الجزائر العامة، السبت 10 ديسمبر 2022. (الخارجية الجزائرية)
alwasat radio

أعلن وزيرا الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والتركي مولود تشاووش أوغلو توافقهما بشأن مسألة وحدة الأراضي الليبية والانتخابات.

وأكد لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع تشاووش أوغلو حول التنسيق المشترك للبلدين في القضايا الدولية على رأسها الأزمة في ليبيا، توافق الطرفين على «دعم حل ليبي - ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه».

ووفق الوزير الجزائري، اتفق البلدان على دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي، لافتًا إلى توافقهما حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما على المستوى الدولي، إضافة «للتفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول الجنوب والشمال مهما كان مستواها الاقتصادي».

- الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية
- تبون يؤكد دعم الجزائر لممثل الاتحاد الأفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا
- تبون يؤكد دعم الجزائر لممثل الاتحاد الأفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا

توافق تركي جزائري بشأن إحلال السلام والاستقرار في ليبيا
من جانبه، أشار تشاووش أوغلو إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين ووحدة الأراضي في ليبيا.

وتطرق أوغلو خلال حديثه إلى أزمات الطاقة في العالم، مؤكدًا أن التعاون بين تركيا والجزائر له أبعاد مختلفة في هذا المجال مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.

وتتفق الجزائر وتركيا على دعم «الشرعية الدولية» في ليبيا - كما يفضلان تسميتها - ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الرغم من انفتاح أنقرة على «الحوار» مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، فيما تشدد الجزائر على مضي الليبيين في ملف المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم
الدبيبة يوجه وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن ...
«مالية الوحدة»: وضع اللمسات النهائية على مقترح موازنة 2023
«مالية الوحدة»: وضع اللمسات النهائية على مقترح موازنة 2023
توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات
توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات
باشاغا يعلق على عملية تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود
باشاغا يعلق على عملية تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
الطرابلسي يؤكد تسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين إلى ليبيا
الطرابلسي يؤكد تسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين إلى ليبيا...
أبوجناح يشكل غرفة عمليات صحية لمدينة تاورغاء
أبوجناح يشكل غرفة عمليات صحية لمدينة تاورغاء...
قافلة طبية لمكافحة مرض اللشمانيا بمدينة تاورغاء
قافلة طبية لمكافحة مرض اللشمانيا بمدينة تاورغاء...
باشاغا يعلق على عملية تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود
باشاغا يعلق على عملية تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود...
توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات
توافق بين الجزائر وتركيا بشأن «وحدة ليبيا» والانتخابات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط