بودن: تونس لن تدخر جهدا للمضي نحو حوار «ليبي-ليبي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الأربعاء، أن بلادها «لن تدخر أي جهد من أجل المساعدة على المضي قدما نحو حوار ليبي-ليبي وتحقيق المصالحة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية».

وجددت رئيسة الحكومة التونسية، في كلمة أثناء اللقاء الوزاري بين الوفدين الليبي والتونسي، «موقف تونس الثابت للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين، ودعم جهودهم من أجل إيجاد تسوية مستدامة للوضع في ليبيا، تعيد إليها الأمن والاستقرار»، وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية.

وأضافت أن «تونس تظل خير سند لليبيا الشقيقة حتى استكمال استحقاقاتها الانتخابية بما يسهم في دعم مسارها الديمقراطي، واستعادة تعافيها، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تحقيقا لتطلعات وآمال شعبها وترسيخا لمكانتها كطرف وازن في محيطها الإقليمي والدولي».

الدبيبة في تونس

وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تونس في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري. وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له.

وعقد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له اجتماعًا مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

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وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كما ناقش الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس. وحسب منصة «حكومتنا»، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.