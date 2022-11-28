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المنفي يصل نيجيريا للمشاركة في اجتماعات لجنة حوض بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 08:13 مساء
المنفي يصل نيجيريا للمشاركة في اجتماعات لجنة حوض بحيرة تشاد
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل نيجيريا، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين،  نيجيريا للمشاركة في الدورة السادسة عشرة لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد (LCBC).

وتضم منظومة دول حوض بحيرة تشاد كلاً من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون وبينين وأفريقيا الوسطى، في حين تمثل دعوة ليبيا للمشاركة انعكاسًا للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الأخيرة في سياق مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول.

- المنفي.. جولات خارجية مكثفة بحثا عن عودة الروح إلى المسار السياسي

زيارات المنفي الخارجية
وخلال الشهرين الماضيين، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جولات خارجية استقبل خلالها مسؤولين دوليين، لبحث حلول من شأنها إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

وبعد وصوله من نيويورك في نهاية سبتمبر الماضي، حيث اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، زار المنفي تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا «التيكاد».

وفي منتصف أكتوبر الماضي، زار المنفي الجزائر بدعوة خاصة من الرئيس عبدالمجيد تبون، لبحث حالة الانسداد السياسي التي تشهدها ليبيا نتيجة عرقلة المسار الانتخابي بحجة القاعدة الدستورية من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهي الزيارة التي جاءت أيضًا للاستفادة من التجربة الجزائرية في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه حاليًا المجلس الرئاسي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وبعدها زار المنفي مصر، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للمناخ التي حضرها عدد من رؤساء وقادة العالم بدعوة خاصة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتقى خلالها عددًا من الرؤساء والزعماء لبحث الملف الليبي وتقريب وجهات النظر للوصول لتسوية سياسية شاملة بين الأطراف الليبية.

كما زار أخيرًا العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في قمة السلام بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة والعرب، والتقى خلالها ماكرون لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل نيجيريا، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل نيجيريا، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل نيجيريا، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصل نيجيريا، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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