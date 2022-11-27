بالصور: غرق مبني بلدية حي الأندلس نتيجة الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت بلدية حي الأندلس في طرابلس، اليوم الأحد، صورا لمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة وهي تحيط مبنى البلدية وتتسرب إلى داخله.

وعطلت بلدية حي الأندلس اليوم العمل بجميع القطاعات بما فيها التربية والتعليم بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك على خلفية تقارير صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

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أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، وحددت هيئة السلامة الوطنية 10 شوارع وأماكن أغلقتها تجمعات الأمطار. وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة طرابلس اليوم في إغلاق عدد من الشوراع والطرق الرئيسية بالمدينة نتيجة تكدس مياه الأمطار.

مياه الأمطار تغمر مبنى بلدية حي الأندلس في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية حي الأندلس)

مياه الأمطار تغمر مبنى بلدية حي الأندلس في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية حي الأندلس)

مياه الأمطار تغمر مبنى بلدية حي الأندلس في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية حي الأندلس)