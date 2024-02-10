شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي لاعتداء من قبل الجماهير أثناء إشهاره للكارت الأحمر في المباراة التي شهدت تعادل الفريقين بهدفين، أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وشهدت المباراة إثارة بين الأخضر الذي كان متقدما على النصر في الشوط الأول بهدفين، لكن أدرك النصر التعادل في آخر دقيقة من الزمن المضاف للمباراة المقدر بعشر دقائق، حيث استطاع علي سلامة برأسية تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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وشهدت نتائج الأسبوع العاشر خسارة الأهلي بنغازي أمام الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز التحدي على المروج بهدف دون رد، والهلال على الصقور بهدفين مقابل هدف، والتعاون على الصداقة بهدفين مقابل هدف، وتعادل النصر والأخضر بهدفين لمثلهما.