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شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب تألق التحكيم الليبي أفريقياً وضعفه داخلياً

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 06:34 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب تألق التحكيم الليبي أفريقياً وضعفه داخلياً
تنويه حلقة برنامج «في التسعين» الخميس 8 فبراير 2024 (قناة الوسط)
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تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، حلقة جديدة من برنامج «في التسعين»، لتطرح من خلاله أهم القضايا على الساحة الرياضية، وكذلك متابعة دقيقة لبعض الآراء الفنية لضيوف الحلقة.

انطلاق مرحلة الإياب من «دورينا»
وتتناول حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» عدة موضوعات أبرزها، تألق التحكيم الليبي على الساحة الأفريقية، في الوقت الذي يعاني فيه ضعفا على الصعيد الداخلي.

كما يتناول النقاش خلال حلقة برنامج «في التسعين» أيضا انطلاق مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وأيضا القمم المرتقبة بين النصر والأخضر، والاتحاد والمدينة.

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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