التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز التعاون على الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

غيضان يضع التعاون في المقدمة

تقدم التعاون بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب فرج غيضان، من توغل سريع داخل منطقة جزاء الصداقة من الناحية اليسرى، لتصل الكرة إلى غيضان الذي سدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 78، تمكن جون ماندو من تسجيل هدف التعادل للصداقة من اختراق منظم لمنطقة جزاء التعاون، انتهى بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، خطف التعاون الفوز بهدف أحرزه أشرف المقصي من ركلة جزاء، ليحصد التعاون النقاط الثلاث.

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بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 18 نقطة في المركز الثالث بترتيب فرق المجموعة الأولى في «دورينا»، بينما بقي الصداقة في المركز العاشر الأخير برصيد ست نقاط.