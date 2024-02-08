التونسي كمال زعيم مدربا للبشائر خلفا لجمال خميس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي البشائر مع المدرب التونسي كمال زعيم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني جمال خميس الذي قاد الفريق خلال مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

مدرب البشائر الجديد يصل مصراتة

ووصل المدرب التونسي كمال زعيم إلى مدينة مصراتة لتسلٌّم مهام تدريب الفريق.

وعززت إدارة نادي البشائر صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، من بينهم عبدالحكيم التريكي ومحمد احمودة قادماً من نادي السويحلي.

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وخاض فريق البشائر عشر مباريات خلال مرحلة الذهاب بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» فحقق فوزا واحدا وخمسة تعادلات وتلقى أربعة تعادلات، ليحصد ثماني نقاط احتل بها المركز العاشر قبل الأخير بترتيب المجموعة الثانية.