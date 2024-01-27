السويحلي يفوز على البشائر بهدفين في «دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط

عاد السويحلي إلى طريق الانتصارات بعدما تغلب على البشائر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

شوط أول سلبي بين البشائر والسويحلي

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تحسن أداء السويحلي وزاد من ضغطه الهجومي ليتمكن من إحراز هدفين عن طريق محمد المنقوش وفايز سعد.

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بهذه النتيجة ينجح السويحلي في رفع رصيده إلى ثماني نقاط ليتقدم مؤقتا من المركز الأخير في جدول المجموعة الثانية من «دورينا»، إلى وسط الجدول، انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة. أما البشائر فقد توقف رصيده عند ثماني نقاط.