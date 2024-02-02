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(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 06:44 مساء
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الاتحاد والبشائر الجمعة 2 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
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فاز الاتحاد على البشائر بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما، عصر اليوم الجمعة، على ملعب الجميل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الطاهر يحرز هدف اللقاء الوحيد
أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم صالح الطاهر في الدقيقة 61 من ضربة رأس، حوّل بها كرة عالية من الجهة اليسرى إلى الشباك وسط حراسة اثنين من مدافعي البشائر.

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وبهذا الفوز، يختتم الاتحاد مرحلة الذهاب بفوز مهم، رفع به رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد البشائر عند ثماني نقاط في المركز الثامن بترتيب فرق المجموعة الثانية في «دورينا».

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