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«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:48 مساء
«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة
تنويه لحلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «ملعب الوسط» عبر «Wtv»، بتاريخ 30 يناير 2024. (خاص - الوسط)
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من جديد يعود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv»، ويقدم حلقة الليلة الإعلامي مراد دخيل ليستعرض مع ضيوفه ومحللي قناة «الوسط» أبرز الأرقام والتحليلات الخاصة بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

ويعود برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv» مع عودة مباريات «دورينا» من جديد بعد التوقف، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمعسكر خارجي في تركيا ومصر.

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وارتبط برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv» بمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». كما يركز ضيوفه المختلفون على تحليل أحدث الأرقام وأبرز الإحصاءات في المسابقة الكروية الأهم في ليبيا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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