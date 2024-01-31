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النصر والأهلي طرابلس بطلا ذهاب «دورينا» والأخضر والمدينة في الوصافة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 31 يناير 2024, 05:30 مساء
النصر والأهلي طرابلس بطلا ذهاب «دورينا» والأخضر والمدينة في الوصافة
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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اختُتِمت مساء الثلاثاء منافسات الأسبوع العاشر من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» بإقامة آخر مباراتين، وجمعت الأولى أساريا وأبوسليم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، والمباراة الثانية جمعت المدينة وضيفه الأولمبي وانتهت بفوز المدينة بهدفين مقابل هدف.

شهدت نتائج المجموعة الثانية، التعادل السلبي بين الخمس والملعب الليبي، كما عمق المدينة جراح فريق الأولمبي بالزاوية وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ووصل مجموع أهداف الجولة بالمجموعة الثانية 11 هدفًا.

أقيمت الجولة التاسعة في المجموعة الأولى، وشهدت تتويج النصر بطلًا لمرحلة الذهاب، بعد فوزه على فريق الصداقة بنتيجة هدفين دون رد برصيد 21 نقطة، وفاز الأخضر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأصبح في المركز الثاني، وبات الأهلي بنغازي في الترتيب الثالث بعد فوزه على فريق المروج بهدف دون رد، ووصل رصيده إلى 17 نقطة.

التحدي يحقق أول فوز على حساب الصقور
فريق التحدي حقق أول انتصار له في مرحلة الذهاب، بعد فوزه على فريق الصقور بنتيجة هدف دون رد، فريق التعاون يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة فريق الأنوار بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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عدد الأهداف في الجولة التاسعة للمجموعة الأولى 12 هدفًا، ومجموع الأهداف في المجموعتين 23 هدفًا خلال الجولتين التاسعة والعاشرة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة التاسعة
النصر بطل مرحلة الذهاب برصيد 21 نقطة، والأخضر ثانيًا برصيد17 نقطة، والأهلي بنغازي ثالثًا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف، والهلال رابعًا برصيد 16 نقطة، والتعاون خامسًا برصيد 15 نقطة، والمروج سادسًا برصيد 8 نقاط، والتحدي والأنوار 7 نقاط، والصداقة والصقور 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة العاشرة
الأهلي طرابلس بطل مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة، والمدينة ثانيًا برصيد 20 نقطة، وأبوسليم ثالثًا برصيد 14 نقطة، والاتحاد المصراتي رابعًا برصيد 13 نقطة، والاتحاد خامسًا برصيد 9 نقاط، ونفس الرصيد 9 نقاط للملعب الليبي، بينما الخمس والسويحلي والملعب الليبي والبشائر وأساريا بـ8 نقاط لكل منها، والأولمبي في آخر الترتيب بـ5 نقاط.

بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى فريق النصر، وفريق الأخضر في وصافة المجموعة الأولى، بينما بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية الأهلي طرابلس.

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