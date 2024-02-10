«بوابة الوسط» ترصد حصيلة تهديفية نادرة بـ16هدفا في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت، أمس الجمعة، منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتسجيل 16 هدفا، وهى أكبر حصيلة تهديفية هذا الموسم.

وشهدت المباريات من مرحلة الإياب منافسات قوية، وتحديدا مباراة الأهلي بنغازي والأنوار، التي انتهت لمصلحة الأنوار 3-2، والمباراة المثيرة بين الأخضر الذي كان متقدما على النصر في الشوط الأول بهدفين، لكن أدرك النصر التعادل في آخر دقيقة من الزمن المضاف للمباراة، المقدر بعشر دقائق، حيث استطاع علي سلامة برأسية تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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وشهدت نتائج الأسبوع العاشر خسارة الأهلي بنغازي أمام الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز التحدي على المروج بهدف دون رد، والهلال على الصقور بهدفين مقابل هدف، والتعاون على الصداقة بهدفين مقابل هدف، وتعادل النصر والأخضر بهدفين لمثلهما.