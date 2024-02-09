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ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 09 فبراير 2024, 05:45 مساء
ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»
جانب من تقديم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد المنضمين خلال الانتقالات الشتوية (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
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حالة من الترقب يصاحبها بعض من القلق يسود الشارع الكروي الليبي، بعد أن أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا يسمح لأندية الدوري المحلي الممتاز «دورينا» بالتعاقد مع اللاعبين من حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسودانية، واعتبارهم لاعبين محليين بدءا من مرحلة الإياب للموسم الجاري، مراعاة للأوضاع الصعبة في هذين البلدين، لتبقى أسئلة مهمة عالقة تبحث عن إجابة، أبرزها: هل هذا القرار سيخدم كرة القدم الليبية من الناحية الفنية؟ وهل سيؤثر تواجد اللاعب السوداني والفلسطيني على ساحة اللاعب الليبي؟ وما مصير الناشئين في كل الفرق خاصة الأواسط في كل الأندية الليبية؟.

اعتبار اللاعب الفلسطيني والسوداني ليبيًا
وجاء نص البيان الصادر بقرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (8) لعام 2024، بشأن السماح بتسجيل ومشاركة لاعبي دولتي السودان وفلسطين للموسم الرياضي 2023-2024، وجاء فيه «قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم: بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لعام 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته. وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 24-12-2016 ميلادية».

وأكمل البيان «وحيث إن دولة السودان الشقيق والشعب الفلسطيني يمران بأوضاع عصيبة في الوقت الراهن، مما تعذر معه استحالة انطلاق مباريات مسابقاتهم الرسمية، وهجرة عدد كبير من لاعبي البلدين خارج ديارهم، وبناء على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم وللعلاقات الأخوية التي تربطنا بأشقائنا العرب، وتقديراً للظروف القاهرة التي يمر بها إخوتنا في البلدين، وتمكيناً للاعبيهم من الاستمرار في مزاولة لعبة كرة القدم للمحافظة على المواهب التي تمثل البلدين في المحافل الدولية، ودعماً منا لإخوتنا، وتعاطفاً معهم».

وأوضح البيان «بهذا تقرر الآتي: مادة (1) يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لأحكامه. مادة (2) يسمح لكل ناد، بتقديم وتسجيل لاعبين من حاملي الجنسية السودانية، والجنسية الفلسطينية ضمن قائمة فريق كل فئة مشارك فيها بالموسم الرياضي 2023-2024، وفق التالي: 1- فرق مسابقات الدوري العام بمختلف درجاتها (الممتاز - درجة أولى - درجة ثانية - درجة ثالثة) عدد (2) لاعبين من حاملي الجنسية السودانية، وعدد (2) لاعبين من حاملي الجنسية الفلسطينية، لكل ناد. 2- مسابقات الفئات السنية، فئة الشباب تحت سن (20) - فئة الآمال تحت سن (17) - فئة الناشئين تحت سن (15) عدد لاعب (1) واحد فقط من حاملي الجنسية السودانية، ولاعب (1) واحد فقط من حاملي الجنسية الفلسطينية».

واختتم البيان «مادة (3) يعامل اللاعبون المذكورون بالمادة (1) من هذا القرار معاملة اللاعب الليبي من حيث العدد في التسجيل والمشاركة، ويتم تسجيلهم وفقاً للضوابط وشروط التسجيل المحددة بلائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والقرارات المتممة لها. مادة (4) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه». وجاء البيان ممهورا بتوقيع رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني.

الاتحاد يضم الفلسطيني القنبر
من جانبه، قدم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد في مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الإدارة لنادي الاتحاد محمود معتوق، وتم تقديم اللاعبين الجُدد المنتدبين للفريق الأول لكرة القدم خلال الانتدابات الأخيرة في «الميركاتو الشتوي»، أبرزهم محمود أبووردة وزيد القنبر من دولة فلسطين، واللاعب باليكي من جمهورية الكونغو، لوسائل الإعلام، والذين سيمثلون شعار زعيم الأندية الليبية مُتمنين لهم التوفيق والنجاح في الدفاع عن شعار الزعيم نحو البطولة، بحسب الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

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وحظي لاعب المنتخب الفلسطيني الملقب بـ«الفدائي» زيد القنبر بترحيب كبير لحظة وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، ويعد القنبر نجم فريق جبل المكبر من أبرز اللاعبين الفلسطينيين، وأمام الظروف الراهنة وتوقف الأنشطة الرياضية في فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب «طوفان الأقصى» وافقت إدارة نادي جبل المكبر المقدسي على انتقال مهاجم «النسور» زيد القنبر إلى نادي الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وكان زيد القنبر قدم مع «الفدائي» في بطولة كأس آسيا 2023 التي تدور رحاها في قطر مستوى طيباً، وكلل مجهوده الطيب بهدف سجله في مرمى هونغ كونغ بدوري المجموعات.

جانب من تقديم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد المنضمين خلال الانتقالات الشتوية (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
جانب من تقديم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد المنضمين خلال الانتقالات الشتوية (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بالسماح للاعب الفلسطيني والسوداني بالانضمام للأندية اللبيبة (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بالسماح للاعب الفلسطيني والسوداني بالانضمام للأندية اللبيبة (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بالسماح للاعب الفلسطيني والسوداني بالانضمام للأندية اللبيبة (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بالسماح للاعب الفلسطيني والسوداني بالانضمام للأندية اللبيبة (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
جانب من تقديم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد المنضمين خلال الانتقالات الشتوية (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
جانب من تقديم نادي الاتحاد لاعبيه الجدد المنضمين خلال الانتقالات الشتوية (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
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