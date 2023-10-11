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استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 02:27 مساء
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
اللاعب الفلسطيني الراحل رشيد دبور. (أرشيفية : الإنترنت)
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استشهد الفلسطيني رشيد دبور لاعب فريق أهلي بيت حانون أمس الثلاثاء إثر القصف المستمر على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرض منزل اللاعب في قطاع غزة لقصف قوي من قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، مما أدى إلى استشهاده خلال الحرب الدائرة منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» حسب موقع «اليوم السابع».

ويشارك فريق أهلي بيت حانون في دوري قطاع غزة لكرة القدم.

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي
وأعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدا، و5314 جريحا.

- شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدًا، و5184 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا، و130 مصابًا، مفيدة بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومع اندلاع عملية «طوفان الأقصى»، دخلت محافظات الضفة الغربية في إضراب شامل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي؛ ما تسبب في شلل مناحي الحياة كافة، إذ أقفلت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية. في حين أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين.

المنتخب الفلسطيني ينسحب من بطولة في ماليزيا
في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن المنتخب الفلسطيني انسحب من بطولة في ماليزيا على خلفية الأحداث السياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان من المقرر مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس مرديكا، وهى بطولة دولية ودية تقام في ماليزيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، إلى جانب الهند وطاجيكستان وماليزيا المضيفة.

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