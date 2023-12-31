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فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 31 ديسمبر 2023, 08:29 مساء
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة
فريق الاتحاد المصراتي للكرة الطائرة (فيسبوك)
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فاز الاتحاد المصراتي على البشائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بقاعة مصراتة اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الليبي للكرة الطائرة.

الاتحاد المصراتي يحسم المباراة بـ«ريمونتادا» قوية
تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول 25 - 22، قبل أن يتمكن البشائر من حسم الشوط الثاني لمصلحته بفارق نقطتين 28 – 26، ثم عاد الاتحاد المصراتي ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25 - 18 و25 – 20.

من ناحية أخرى، تأجلت مباراة الهلال والمروج التي كان مقررًا إقامتها بقاعة المرج ضمن منافسات الجولة نفسها، وذلك بسبب عدم جاهزية إضاءة القاعة.

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ومن المقرر أن يتجدد موعد دوري الكرة الطائرة غدًا الإثنين بإقامة مباراتين بالقاعة الكبرى بطرابلس فيلعب الاتحاد مع أساريا، بينما تستضيف قاعة المرج مباراة النصر والأهلي بنغازي من دون حضور الجمهور.
 

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