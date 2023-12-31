فوز الجزيرة والسويحلي في دوري الطائرة الليبي.. ومواجهات جديدة الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة بمباراتين، انتهت الأولى بفوز الجزيرة على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها «26-24، و22-25، و25-23، و25-18».

أما في المباراة الثانية ففاز السويحلي على الأفريقي بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-17، و25-15، و25-18».

مواجهات اليوم الأحد

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع مباراتين في الجولة الثانية. ففي قاعة مصراتة، تقام مباراة البشائر والاتحاد المصراتي. وبقاعة المرج، الهلال يحل ضيفا على المروج.

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وغدا الإثنين في القاعة الكبرى بطرابلس، الاتحاد يلتقي أساريا، بينما تشهد قاعة المرج مباراة النصر والأهلي بنغازي دون حضور جماهيري.