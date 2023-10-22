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اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 05:51 مساء
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
عدنان البكباك رئيس اتحاد الكرة الطائرة (فيسبوك)
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قرر اتحاد الكرة الطائرة اليوم الأحد إيقاف انطلاق الموسم الرياضي 2023 – 2024 إلى حين الانتهاء من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين التي ستقام في مدينة مصراتة في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

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ووجه اتحاد الكرة الطائرة خطابًا موقعًا من رئيس الاتحاد عدنان البكباك إلى رؤساء لجان المسابقات العامة والحكام والقيد بجانب رؤساء الاتحادت الفرعية، أشار فيه إلى ضرورة أن تقوم لجنة المسابقات العامة بالتنسيق مع المدير الفني ورئيس لجنة القيد بالاتحاد لاتخاذ اللازم نحو وضع برنامج المسابقة في موسمها الجديد، وفقًا لما نشره الاتحاد على حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

كما ذكر الخطاب أن محضر الاجتماع المنعقد في 24 أغسطس الماضي بمدينة مصراتة مع مندوبي أندية الدرجة الأولى لمناقشة الموسم الرياضي 2023 – 2024، وهو الاجتماع الذي وافقت خلاله الأندية على برنامج الموسم الجديد الموضوع من قبل لجنة المسابقات العامة بالتنسيق مع المدير التنفيذي للاتحاد، كما تضمن الاجتماع اتفاق مندوبي الأندية فيما بينهم على التنسيق لمقابلة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للحصول على الدعم المالي اللازم من وزارة الرياضة دون قيد أو شرط.

وفي السياق نفسه، نشر اتحاد الكرة الطائرة خطابًا وجهه إلى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، يناشده فيه توفير الدعم المالي المناسب للأندية حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها التي يتطلبها النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذه الالتزامات تجعل الأندية عاجزة في كثير من الأوقات عن توفير الاحتياجات الرياضية.

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وأوضح خطاب اتحاد الكرة الطائرة الموجه إلى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، أسماء الأندية المشاركة في الموسم الرياضي الجديد 2023 – 2024، وهي: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والسويحلي والاتحاد المصراتي والبشائر والأفريقي زليتن والأهلي طرابلس والجزيرة وأساريا والاتحاد.

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