  • Alwasat News
Atwasat

اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 12:06 مساء
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اجتماع اتحاد الكرة الطائرة مساء الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بمدينة مصراتة (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)
alwasat radio

عقد اتحاد الكرة الطائرة مساء أمس الأربعاء، بمدينة مصراتة اجتماعا استثنائيا للوقوف على المستجدات الفنية والإدارية الخاصة بالاتحاد.

ليبيا تستعد لتنظيم البطولة الأفريقية للكرة الطائرة
ترأس الاجتماع عدنان البكباك رئيس المكتب التنفيذي اتحاد الكرة الطائرة، وحضره الأمين العام للاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

وأكد المجتمعون على ضرورة بداية دوري الدرجة الأولى في موعده وفق الجدول المعد من لجنة المسابقات العامة باتحاد الكرة الطائرة، كذلك التعميم على جميع الاتحادات الفرعية والأندية بوجوب الالتزام بشروط وضوابط تسجيل اللاعبين وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.

الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة
- دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر

وتناول الاجتماع بحث مستجدات تنظيم البطولة الأفريقية لناشئين الكرة الطائرة خلال شهر ديسمبر المقبل من حيث الاستعداد والتجهيز لها بوقت كاف، إضافة إلى عديد المستجدات الفنية للعبة، وذلك بعد الاجتماعات المزمع عقدها لرئيس اتحاد الكرة الطائرة مع نظيريه الروسي والإيطالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي

الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» ...
القمبري: دوري الطائرة الجديد السبت بمشاركة 12 فريقا على 3 مراحل
القمبري: دوري الطائرة الجديد السبت بمشاركة 12 فريقا على 3 مراحل
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى ...
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال ...
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس على الذهبية
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة...
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد......
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس على الذهبية
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ......
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال......
المزيد