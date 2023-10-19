اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد اتحاد الكرة الطائرة مساء أمس الأربعاء، بمدينة مصراتة اجتماعا استثنائيا للوقوف على المستجدات الفنية والإدارية الخاصة بالاتحاد.

ليبيا تستعد لتنظيم البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

ترأس الاجتماع عدنان البكباك رئيس المكتب التنفيذي اتحاد الكرة الطائرة، وحضره الأمين العام للاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

وأكد المجتمعون على ضرورة بداية دوري الدرجة الأولى في موعده وفق الجدول المعد من لجنة المسابقات العامة باتحاد الكرة الطائرة، كذلك التعميم على جميع الاتحادات الفرعية والأندية بوجوب الالتزام بشروط وضوابط تسجيل اللاعبين وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.

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وتناول الاجتماع بحث مستجدات تنظيم البطولة الأفريقية لناشئين الكرة الطائرة خلال شهر ديسمبر المقبل من حيث الاستعداد والتجهيز لها بوقت كاف، إضافة إلى عديد المستجدات الفنية للعبة، وذلك بعد الاجتماعات المزمع عقدها لرئيس اتحاد الكرة الطائرة مع نظيريه الروسي والإيطالي.