دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق في الرابع عشر من أكتوبر الحالي منافسات بطولة دوري الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024 في نسخته الثامنة والأربعين، بمشاركة 12 فريقا جرى توزيعها على مجموعتين.

تقسيم فرق دوري الكرة الطائرة على مجوعتين

تضم المجموعة الأولى فرق: النصر وأساريا والسويحلي والجزيرة والبشائر والهلال، بينما تضم المجموعة الثانية: الإفريقي زليتن والاتحاد والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والمروج، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

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وسيقام الدوري بنظام الذهاب والإياب في مرحلته الأولى، ثم ستتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب بكل مجموعة للمرحلة الثانية.

وستُجرى منافسات المرحلة الثانية بنظام الذهاب فقط، ويتأهل منها لمرحلة التتويج أربعة فرق تقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب، ليتوج الفريق الأكثر حصدا للنقاط بطلا للدوري موسم 2023 - 2024.