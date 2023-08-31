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مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 02:36 مساء
مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية (فيديو)
جانب من الحضور الجماهيري القياسي في مباراة أمس 30 أغسطس 2023 (حساب جامعة نبراسكا على إكس)
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حطمت مباراة في الكرة الطائرة الرقم القياسي في الحضور الجماهيري لحدث رياضي نسائي بعدما حضر أكثر من 92 ألف متفرج، أمس الأربعاء، مباراة في الكرة الطائرة النسائية أقيمت على ملعب لنكن التذكاري بين فريقي هاسكرز الذي يمثل جامعة نبراسكا، وأوماها مافريكس، حيث جرى إعادة تصميم وتعديل ملعب لنكن التذكاري الخاص بالجامعة، خصيصا لكسر الرقم القياسي في الحضور الجماهيري.

كسر رقم مباراة دوري أبطال أوروبا
وأعلن منظمو المباراة أن الحضور الجماهيري بلغ 92003 ليكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مباراة كرة القدم بين فريقي برشلونة الإسباني وفولفسبورغ الألماني العام الماضي، وهي المباراة التي حضرها 91648 متفرجا حين التقى الفريقان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية، وفقا لشبكة «سي بي إس» الأميركية.

ودعا فريق هاسكرز مشجعيه لحضور المباراة بكثافة بهدف كسر الرقم القياسي العالمي في الحضور الجماهيري لحدث رياضي نسائي، وقد استجابت الجماهير للدعوة، كما حرص الحضور على ارتداء القمصان الحمراء شعار فريق هاسكرز للكرة الطائرة.

من جانبها، تحدثت اللاعبة آندي جاكسون بعد المباراة فقالت إنه يوم لا يصدق لفريقها ولرياضة الكرة الطائرة النسائية بشكل عام، وأضافت في مؤتمر صحفي: «بصراحة، لا أستطيع حتى أن أصف مدى امتناني لكوني جزءًا من هذا الإنجاز التاريخي الكبير».

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أما مدرب فريق نبراسكا جون كوك فقال إن ما حدث أمر لا يصدق بالنسبة للرياضة النسائية. لقد كان الحلم كبيرا للغاية وقد تحقق في النهاية.

كما عبر أسطورة كرة السلة الأميركية ماجيك جونسون عن انبهاره بالدعم الجماهيري الكبير الذي تلقته الرياضة النسائية.

من جانبها، وصفت شبكة «سي بي إس» ما جرى بأنه يثبت مرة أخرى أن نبراسكا هي عاصمة الكرة الطائرة في العالم، وأشارت إلى فوز فريق هاسكرز بالمباراة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء يبقى أمرا ثانويا بجانب تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري.

 

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