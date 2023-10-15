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الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 05:31 مساء
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة
شعار الاتحاد الليبي للكرة الطائرة (فيسبوك)
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وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على تخصيص مبلغ مالي مناسب لاتحاد الكرة الطائرة للمساعدة على تنظيم البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة التي تستضيفها ليبيا في الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر المقبل.

البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة تؤهل للمونديال
تأتي موافقة عبدالحميد الدبيبة بناء على خطاب لاتحاد الكرة الطائرة يطلب فيه دعمًا ماليًا لتنظيم البطولة، وأشار الاتحاد في طلبه إلى أن المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة ستتأهل مباشرة للمشاركة في بطولة العالم.

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كما وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على طلب اتحاد الكرة الطائرة تكليف جهاز تنمية المراكز الإدارية من خلال الشركات التابعة له بأعمال صيانة صالة مصراتة الدولية التي تقرر إقامة مباريات البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة عليها وذلك على نحو عاجل وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من جانب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، على أن تنتهي أعمال الصيانة قبل يوم 15 نوفمبر المقبل، لتتمكن اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان العاملة من مباشرة عملها.

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