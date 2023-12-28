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شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 07:24 مساء
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 28 ديسمبر 2023
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يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الخميس عددًا من الملفات الرياضية في الساحة الليبية وعلى رأسها تصريحات مدرب المنتخب الوطني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» ورسالته إلى الجماهير الليبية.

وتحدث «ميتشو» في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال «بوابة الوسط» عن استراتيچية الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وإمكانية استدعاء المحترفين الشباب الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية والمحترفين أصحاب الخبرة، واعدًا الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم.

ويستعرض البرنامج أيضًا آخر تطورات القضية المرفوعة على اتحاد الكرة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي رفعها الرئيس السابق للاتحاد أنور الطشاني ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة لحل مجلس إدارة الاتحاد الحالي.

«فيفا» يدعم اتحاد الكرة بأكثر من 10 ملايين دولار
ويتطرق البرنامج أيضًا إلى إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم بأكثر من 10 ملايين دولار ضمن حزم الدعم المقدمة لـ211 اتحادا وطنيا بإجمالي 2.8 مليار دولار.

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