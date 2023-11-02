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شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 10:08 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 2 نوفمبر 2023
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يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الخميس بعض المخاوف التي تساور المراقبين بعد عودة الجمهور للمدرجات بالتزامن مع الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024.

وعلى وجه التحديد يتطرق البرنامج إلى غياب آلية الدخول إلى الملاعب، والتي يمكن إزاءها حدوث صدامات أو أعمال شغب، تؤثر على الموسم الرياضي، وكيفية تفادي ذلك، بالإضافة إلى استعراض الحالات التي سيغيب فيها الجمهور عن الملاعب بمسابقة الدوري.

وعلى صعيد مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، أسفرت نتائج اليوم الخميس عن التعادل السلبي بين الأهلي طرابلس والأولمبي، والتعادل الإيجابي بين الاتحاد والخمس، وفوز أساريا على السويحلي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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