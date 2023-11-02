اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه فيرونجا الكونغولي في تصفيات الدوري الأفريقي للسلة «بال»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي في السادسة من مساء اليوم الخميس مع فريق فيرونجا الكونغولي في ثاني مباريات ممثل ليبيا في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» المقامة حاليا في الكاميرون.

سلة الأهلي بنغازي تسعى للفوز الثاني

ويأمل الأهلي بنغازي في الفوز بمباراة اليوم ليتصدر ترتيب فرق التصفيات، ليتأهل بذلك إلى مواجهة الفريق الذي سيحتل الترتيب الثاني في المجموعة الثانية.

يذكر أن الأهلي بنغازي تمكن أمس الأربعاء من الفوز بمباراته أمام فاب الكاميروني بنتيجة 86 – 77 في أولى مبارياته بتصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال».

من جانبه اختار موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» محترف الأهلي بنغازي سليمان دياباتيه من بين أفضل خمسة لاعبين في اليوم الثاني من تصفيات الدوري الأفريقي، إلى جانب الجنوب سودانى إيمانويل مالو محترف بانجي وسفيان بنهيمين وجوناثان جوردان من الفتح الرباطي وجيمس وستبروك وسامسونج كانون من فايترز أبيدجان باسكيت.

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وذكر تقرير موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة أن دياباتيه كان واثقا جدا بموهبته، وأثبت أنه المحرك الأساسى لفريق الأهلى بنغازى من خلال توجيهه مجريات فى الملعب وتوزيعه للتمريرات وبراعته فى الاختراقات.