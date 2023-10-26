الاتحاد الدولي لكرة السلة يشيد بالأهلي بنغازي وتعاقداته استعدادا لتصفيات الدوري الأفريقي «بال»

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» بفريق الأهلي بنغازي ووصفه بأنه أحد أبرز المرشحين في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» هذا العام.

تعاقدات مميزة لسلة الأهلي

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إن التعاقدات التي أبرمها نادي الأهلي بنغازي تجعله من المرشحين بقوة للتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» التي ستقام في مدينة كيجالي الرواندية.

وأشار إلى أن الأهلي بنغازي أصبح من الفرق التي يتحدث عنها الخبراء بعدما تعاقد النادي مع كل من: كريس كرافوورد وزاك لفتون وأتير ماجيك وسليمان دياباتيه، وفقا لما نقله حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

ووصف تقرير الاتحاد الدولي لكرة السلة أتير ماجيك بأنه أفضل لاعب دفاعي خلال العام 2022، كما شبهه بالبرج القوي على طرفي الملعب، مشيدا في الوقت نفسه بكريس كرافوورد وسليمان دياباتيه وقال إنهما يتمتعان بخبرة كبيرة.

وأكد تقرير الاتحاد الدولي لكرة السلة أن التعاقدات الجديدة تشير إلى أن الأهلي بنغازي يخطط للذهاب إلى أبعد من دور الـ16 في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» التي ستقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

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كما أشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة بالمواهب الليبية التي يضمها فريق الأهلي بنغازي، وركز على الخماسي الدولي بالمنتخب إدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وغيث الرحمن مفتاح وأنيس المنصوري، وقال إنهم قادرون على مفاجأة الجميع بأدائهم، وسيظهرون أن كرة السلة الليبية تحسنت وتطورت بشكل كبير.

كما تناول التقرير ذاته مدرب الأهلي بنغازي التونسي عبدالمنعم عون ونجاحه في قيادة الفريق للفوز بالبطولات المحلية في ليبيا وآخرها الدوري الليبي لكرة السلة.