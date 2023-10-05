تأهل الأهلي بنغازي والفتح الرباطي للمرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي للسلة «بال»

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب فريقا نيجيلك النيجري وايلان كوتون البنينى من خوض منافسات تصفيات المجموعة الأولى بغرب أفريقيا من الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، ليتأهل بذلك فريقا الأهلي بنغازي والفتح الرباطي مباشرة إلى المرحلة الثانية من التصفيات، وتلغى التصفيات التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي بداية من يوم 13 أكتوبر الجاري.

الأهلي بنغازي يستعد للمرحلة الثانية من التصفيات

وقال المهندس محمد الفاخري مسؤول كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي في تصريحات لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك»، إنه عقب انسحاب فريقي نيجيلك النيجري وايلان كوتون البنيني من خوض تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، قام نادي الأهلي بنغازي بدعوة فريق الفتح الرباطي لخوض مباراتين وديتين فى بنغازي، إلا أن النادي المغربي لم يؤكد بعد موافقته على الدعوة، وأضاف أن هناك اقتراحًا بإقامة دورة ودية مصغرة في بنغازي تزيد من احتكاك الفريق وانسجام لاعبيه قبل خوض المرحلة الثانية من التصفيات.

وتضم المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، ثمانية فرق تقسم إلى مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم يقام النهائي بين الفائزين لتحديد بطل القسم الغربي، كما تقام مباراة المركز الثالث لتحديد المتأهل الثالث عن قسم الغرب إلى جانب طرفي النهائي.

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وقد تحددت حتى الآن ثلاثة فرق للمشاركة في المرحلة الثانية، هي الأهلي بنغازي وأبيدجان باسكيت الإيفواري والفتح الرباطي، على أن تتحدد هوية بقية من مجموعة ياوندي.