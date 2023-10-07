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رسالة دعم ليبية إلى السعودية بشأن تنظيم مونديال 2034

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 03:15 مساء
رسالة دعم ليبية إلى السعودية بشأن تنظيم مونديال 2034
شعار اتحاد كرة القدم الليبي (يمين) ونظيره السعودي (يسار). (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي على فيسبوك)
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قدم مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني رسالة دعم إلى نظيره السعودي، بعد إعلان الأخير رغبته في تنظيم مونديال 2034.

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وجاء نص الرسالة عبر الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي على «فيسبوك» على النحو التالي: «رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم والشعب الليبي يعبرون عن دعمهم ومساندتهم للأشقاء في المملكة العربية السعودية لملف استضافة نهائيات كأس العالم 2034، ما يعد فخرًا لكرة القدم العربية والعرب».

الاتحاد الليبي يعلن ثقته في نظيره السعودي
وأضافت الرسالة «كلنا ثقة في قدرات المملكة العربية السعودية الهائلة على استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، لتكون النسخة العربية السعودية استثنائية، وهو ما يعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على المستويات كافة، ما جعلها واجهة دولية بامتياز قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية، لما تمتلكه من مقومات وإرث حضاري وثقافي عظيم».

واختتمت الرسالة «تأكيدًا على جهود المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم والتي تعتبر الرياضة أحد أبرز أوجهها كوسيلة لتقارب والتقاء شعوب العالم».

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