«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت شبكة «سكاي»، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدرس رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا في البطولات الدولية، بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي «يويفا» موقفه تجاه روسيا الأسبوع الماضي.

توقعات بصدور قرار «فيفا» اليوم

وقال تقرير لشبكة «سكاي» ونقلته وكالة «رويترز» إن القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت لاحق من اليوم، وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا حال التأهل للبطولة.

وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي، حيث جرى منع رياضييها من المشاركة في البطولات الدولية والقارية في مختلف الرياضات، وذلك في أعقاب قيام الجيش الروسي بمهاجمة الأراضي الأوكرانية.

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وجرى السماح أخيرًا لعدد من الرياضيين الروس بالمشاركة في بعض البطولات تحت علم محايد.