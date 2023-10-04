  • Alwasat News
Atwasat

«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 04:51 مساء
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت شبكة «سكاي»، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدرس رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا في البطولات الدولية، بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي «يويفا» موقفه تجاه روسيا الأسبوع الماضي.

توقعات بصدور قرار «فيفا» اليوم
وقال تقرير لشبكة «سكاي» ونقلته وكالة «رويترز» إن القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت لاحق من اليوم، وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا حال التأهل للبطولة.

وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي، حيث جرى منع رياضييها من المشاركة في البطولات الدولية والقارية في مختلف الرياضات، وذلك في أعقاب قيام الجيش الروسي بمهاجمة الأراضي الأوكرانية.

«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين
«فيفا» يسمح بوضع شريحة ذكية في أحذية اللاعبين

وجرى السماح أخيرًا لعدد من الرياضيين الروس بالمشاركة في بعض البطولات تحت علم محايد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني ...
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال ...
كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام ويلتمس العذر لحكام الـ«VAR»
كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام ويلتمس العذر لحكام ...
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان ......
المزيد
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034...
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030...
اتفاق أوروبي-أفريقي-أميركي جنوبي على استضافة مونديال 2030
اتفاق أوروبي-أفريقي-أميركي جنوبي على استضافة مونديال 2030...
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية...
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو ......
المزيد