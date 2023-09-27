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«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 07:49 مساء
«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين
الحكم الليبي الدولي معتز إبراهيم الشلماني. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين، التي ستستضيفها إندونيسيا في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين.

معتز الشلماني يتصدر قائمة حكام مونديال الناشئين
وقالت لجنة الحكام إنه وقع الاختيار على 54 حكما لإدارة كأس العالم للناشئين، بينهم 18 حكما للساحة و36 حكما مساعدا، ومعهم 18 حكما لإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ومن بين الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين عشرة حكام عرب، يتصدرهم الحكم الليبي الدولي معتز إبراهيم الشلماني، والإماراتي علي علي عمر، والموريتاني دحان بيدا حكاما للساحة، والمصري أحمد حسام طه، والثنائي الإماراتي علي آل جاسم وسعيد المرزوقي، والتونسي حساني خليل مساعدين، والسعودي خالد الطريس، والكويتي عبد الله جمالي، والجزائري لحلو بن إبراهيم لتقنية الـ«VAR».

وقال مدير التحكيم بـ«فيفا» ماسيمو بوساكا: «سيشارك الحكام قبل بضعة أيام من انطلاق البطولة في ندوة تحضيرية نهائية، لاستعراض وتحليل مقاطع فيديو لمواقف مباريات حقيقية، إلى جانب المشاركة في جلسات تدريب عملية مع اللاعبين».

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وأوضح أنه بالنسبة لـ«فيفا» من الضروري التأكد من انتقاء أفضل الحكام المنوطين من جميع أنحاء العالم لمسابقات الاتحاد الدولي.
وستشهد بطولة كأس العالم تحت 17 عاما مشاركة منتخب عربي وحيد، ألا وهو المنتخب المغربي الذي سيلعب ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات إندونيسيا والإكوادور وبنما.

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