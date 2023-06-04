  • Alwasat News
Atwasat

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 02:34 مساء
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
معتز الشلماني
alwasat radio

 يلتقي فريقا الأهلي المصري، والوداد المغربي، باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، في مباراة الذهاب للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. على أن تقام مباراة الإياب الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقد وضع الاتحاد الإفريقي «كاف» ثقته في الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، ويعاونه الليبي عطية عيسى والتونسي خليل حساني. جاءت ثقة «كاف» في الشلماني انطلاقا من خبراته التي اكتسبها في إدارة المباريات المهمة بالبطولات القارية الكبرى، بجانب خبراته السابقة في إدارة المباريات التي تجمع الفرق المصرية بنظيرتها المغربية. وستكون مواجهة الليلة هي حلقة في سلسلة مباريات أدارها الشلماني هذا الموسم بين فرق مصرية ومغربية؛ حيث سبق له قيادة مباراتي الرجاء أمام الأهلي، وبيراميدز أمام الفتح الرباطي، كما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية.

تعد مواجهة الليلة سيناريو مكررًا لمواجهات الفرق المصرية مع نظيرتها المغربية على الساحة الإفريقية، حتى أصبحت هذه المواجهات بمثابة مباريات «ديربي» تحظى باهتمام واسع في شمال إفريقيا، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي مع الوداد في نهائي دوري الأبطال؛ حيث التقيا من قبل في نهائي عامي 2017 و2022، وقد وصل الأهلي المصري لنهائي دوري الأبطال 16 مرة، وهو أكثر الأندية الإفريقية وصولًا للنهائي على الإطلاق، فيما وصل منافسه المغربي للنهائي ست مرات. الأهلي سيلعب اليوم مدعومًا بخمسين ألف متفرج من جماهيره، لكن الفريق يعاني من غيابات عديدة، يأتي على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، الذي رفض المدير الفني المغامرة به في لقاء الليلة خشية تفاقم إصابته، ومفضلًا ادخاره لمواجهة الإياب بالمغرب.

كما يغيب عن الأهلي الحارس الثاني علي لطفي المصاب أيضًا، بجانب غياب كل من: أيمن أشرف، وبرونو سافيو، ورأفت خليل، وشادي حسين، وكريم الدبيس، ورامي ربيعة، وأيضًا محمد الضاوي كريستو الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

ورغم أن الأهلي يلعب في القاهرة ووسط جماهيره، فإنه يعمل ألف حساب لضيفه المغربي، الذي وصل للنهائي متخطيًا عقبة صنداونز الجنوب إفريقي الذي سبق وفاز على الأهلي، ليكشف تأهل الوداد على حساب صنداونز عن مدى قوة الفريق المغربي. كما وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرش المغربي، بجانب تمسكه بأمل المنافسة على لقب الدوري بالمغرب. وسيكون لاعبو الوداد الأساسيون جاهزين لمواجهة الأهلي ما عدا الجزائري حسين بن عيادة المصاب.

كما يغيب الحارس الأساسي أحمد رضا التكناوتي ليفسح المجال أمام بديله يوسف المطيع لحراسة مرمى الوداد، وسيبحث الوداد عن تحقيق فوزه الأول على الأهلي بالقاهرة، أو على الأقل الخروج بنتيجة تسهل من مهمته في لقاء العودة بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء يوم 11 يونيو الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم «ديربي» تاريخي في نهائي كأس إنجلترا بين الـ«يونايتد» والـ«سيتي»
اليوم «ديربي» تاريخي في نهائي كأس إنجلترا بين الـ«يونايتد» ...
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
تقارير إسبانية تحدد موعد إعلان الهلال السعودي ضم ميسي بعقد تاريخي
تقارير إسبانية تحدد موعد إعلان الهلال السعودي ضم ميسي بعقد تاريخي
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال...
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في ......
المزيد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ......
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم...
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
تقارير إسبانية تحدد موعد إعلان الهلال السعودي ضم ميسي بعقد تاريخي
تقارير إسبانية تحدد موعد إعلان الهلال السعودي ضم ميسي بعقد ......
المزيد