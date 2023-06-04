صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الأهلي المصري، والوداد المغربي، باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، في مباراة الذهاب للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. على أن تقام مباراة الإياب الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقد وضع الاتحاد الإفريقي «كاف» ثقته في الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، ويعاونه الليبي عطية عيسى والتونسي خليل حساني. جاءت ثقة «كاف» في الشلماني انطلاقا من خبراته التي اكتسبها في إدارة المباريات المهمة بالبطولات القارية الكبرى، بجانب خبراته السابقة في إدارة المباريات التي تجمع الفرق المصرية بنظيرتها المغربية. وستكون مواجهة الليلة هي حلقة في سلسلة مباريات أدارها الشلماني هذا الموسم بين فرق مصرية ومغربية؛ حيث سبق له قيادة مباراتي الرجاء أمام الأهلي، وبيراميدز أمام الفتح الرباطي، كما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية.

تعد مواجهة الليلة سيناريو مكررًا لمواجهات الفرق المصرية مع نظيرتها المغربية على الساحة الإفريقية، حتى أصبحت هذه المواجهات بمثابة مباريات «ديربي» تحظى باهتمام واسع في شمال إفريقيا، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي مع الوداد في نهائي دوري الأبطال؛ حيث التقيا من قبل في نهائي عامي 2017 و2022، وقد وصل الأهلي المصري لنهائي دوري الأبطال 16 مرة، وهو أكثر الأندية الإفريقية وصولًا للنهائي على الإطلاق، فيما وصل منافسه المغربي للنهائي ست مرات. الأهلي سيلعب اليوم مدعومًا بخمسين ألف متفرج من جماهيره، لكن الفريق يعاني من غيابات عديدة، يأتي على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، الذي رفض المدير الفني المغامرة به في لقاء الليلة خشية تفاقم إصابته، ومفضلًا ادخاره لمواجهة الإياب بالمغرب.

كما يغيب عن الأهلي الحارس الثاني علي لطفي المصاب أيضًا، بجانب غياب كل من: أيمن أشرف، وبرونو سافيو، ورأفت خليل، وشادي حسين، وكريم الدبيس، ورامي ربيعة، وأيضًا محمد الضاوي كريستو الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

ورغم أن الأهلي يلعب في القاهرة ووسط جماهيره، فإنه يعمل ألف حساب لضيفه المغربي، الذي وصل للنهائي متخطيًا عقبة صنداونز الجنوب إفريقي الذي سبق وفاز على الأهلي، ليكشف تأهل الوداد على حساب صنداونز عن مدى قوة الفريق المغربي. كما وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرش المغربي، بجانب تمسكه بأمل المنافسة على لقب الدوري بالمغرب. وسيكون لاعبو الوداد الأساسيون جاهزين لمواجهة الأهلي ما عدا الجزائري حسين بن عيادة المصاب.

كما يغيب الحارس الأساسي أحمد رضا التكناوتي ليفسح المجال أمام بديله يوسف المطيع لحراسة مرمى الوداد، وسيبحث الوداد عن تحقيق فوزه الأول على الأهلي بالقاهرة، أو على الأقل الخروج بنتيجة تسهل من مهمته في لقاء العودة بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء يوم 11 يونيو الجاري.