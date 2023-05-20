دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة نظيره الأهلي المصري المتأهل سلفا في نهائي مكرر، بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بهدفين لهدفين في مباراة الإياب.

وتعادل الوداد في مواجهة الذهاب بالمغرب سلبيا أمام صنداونز، قبل أن يتعادل في جنوب أفريقيا بهدفين لمثلهما، ويتأهل بناء على قاعدة الهدف خارج الأرض، فيما نجح الأهلي المصري في الفوز على نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا بمجموع أربعة أهداف نظيفة.

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