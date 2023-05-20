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«فوز مريح».. مدرب الأهلي يؤكد استحقاقهم التأهل إلى النهائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 03:43 مساء
«فوز مريح».. مدرب الأهلي يؤكد استحقاقهم التأهل إلى النهائي
مدرب النادي الأهلي المصري مارسيل كولر من مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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اعتبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري أن فريقه «فاز بشكل مريح» على الترجي التونسي الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، فيما ألقى مدرب الترجي باللوم على الخسارة الثقيلة ذهابًا بثلاثية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا بشكل مريح وتأهلنا»، وفق «فرانس برس».

وحجز الأهلي مقعده في النهائي للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي بهدف نظيف على ملعب القاهرة الدولي بهدف حسين الشحات في الدقيقة 22، وذلك بعد فوزه ذهاباً بثلاثية في رادس.

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وبسؤاله عن النهائي المنتظر، مع المتأهل بين الوداد المغربي ومامليودي صنداونز الجنوب أفريقي، قال كولر «نحن لا نعرف من سيصل للنهائي، وأيا كان المنافس سنستعد له بالتحليل والتدريبات».

وأضاف مدرب النادي الذي يحمل الرقم القياسي في البطولة القارية بـ10 ألقاب، والذي سيخوض النهائي السادس عشر في تاريخه «أنا سعيد بمستوى الفريق حاليًا فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة».

تابع «المباراة الأولى ستكون في القاهرة وبالتالي ستكون محور تركيزنا».

مسيرة الأهلي نحو المباراة النهائية
وعن المسيرة الصعبة للأهلي نحو النهائي، خصوصًا في دور المجموعات حيث تأهل بشق النفس، أضاف «هذه أمور لا تعنيني. إهدار لاعب الهلال السوداني لركلة جزاء ليس ما جعل الأهلي يصعد، نعم بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق يومًا تلو الآخر وازداد ثقة وهدوء».

وواصل «تأهلنا إلى النهائي عن جدارة ولا يهمني نقص عناصر الترجي. هذه ظروف تحدث للجميع. نحن نعرف كيف نفوز في أي مكان وأي ظروف وهذا ما يثبت قوة الفريق».

وعن التوقعات بمواجهة ماميلودي صنداونز والمطالبة بالثأر من الهزيمة أمامه بخماسية في دور المجموعات، قال كولر «لا أملك هذه المشاعر، ولكن إن كان هو المنافس في النهائي سنحاول الفوز عليه وتفادي ما حدث في المرة السابقة».

تصريحات مدرب الترجي
في المقابل، أكد أنيس البوسعايدي الذي تسلم الدفة موقتًا بعد استقالة المدرب نبيل معلول، أن النتيجة الثقيلة ذهابًا أدّت إلى الخروج من نصف النهائي «التحضير الذهني كان صعبًا بعد الخسارة ذهابًا في تونس. حاولنا تفادي الأخطاء أمام الأهلي وهو في أحسن حالاته،

وكان لدينا سبعة غيابات مهمة في الفريق ولو كانت نتيجة مختلفة في تونس كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل اليوم».

أضاف «الفرق الكبيرة تعرف الخروج من الأمور الصعبة. الأهلي استغل الثغرات وكنا نلعب على المرتدات والأهلي استغل أخطاءنا فكانت مباراة صعبة».

أضاف البوسعايدي «تأجلت مباريات الأهلي في الدوري المصري، ولاعبوه حصلوا على راحة أكبر، لكن نحن لعبنا في الدوري التونسي وحدثت إصابات كثيرة لاعبين مؤثرين».

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