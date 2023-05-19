الأهلى المصري يتأهل إلى النهائي الأفريقي بهدف نظيف في شباك الترجي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

وحقق النادي القاهري رقما قياسيا جديدا بتأهله لنهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة عشر في تاريخه. وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس سجلهم بيرسي تاو «هدفين» ومحمود كهربا «هدف»، ليصعد الأهلي إلى النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين برباعية نظيفة.

الأهلي ينتظر الفائز من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي

وينتظر الأهلي الفائز من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي تجمعهما غدا السبت من الطرف الأخر للدور نصف النهائي الإفريقي، لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

فيما جاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي: محمد صدقي الدبشي في حراسة المرمى، محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي في الدفاع، كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي - معتز زدام في الوسط، ورشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة في الهجوم.

النادي الأهلي المصري. (تويتر)