دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»

القاهرة - بوابة الوسط

في مواجهة عربية كلاسيكية ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يحل الأهلي المصري الجمعة، ضيفا على الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس في مباراة صعبة لصاحب الأرض الذي يعاني من كثرة الإصابات في صفوف لاعبيه، بالإضافة إلى غياب جماهيره بسبب عقوبات الكاف المفروضة عليه.

يستقبل الترجي التونسي المأزوم ضيفا ثقيلا، وهو الأهلي المصري في مواجهة عربية كلاسيكية ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يأمل الوداد الرياضي المغربي في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب عندما يستقبل المرشح القوي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وفق «فرانس 24».

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ولا يبدو «شيخ الأندية التونسية» في أفضل الظروف لمواجهة خصم بحجم ضيفه الأهلي عندما يتواجهان الجمعة، على ملعب حمادي العقربي في رادس، إذ يعاني فريق المدرب نبيل معلول من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، فضلا عن عقوبات الاتحاد الأفريقي «كاف» التي ستحرمه من الدعم الجماهيري.

وسيتغيب عن اللقاء الحارس المخضرم معز بن شريفية، وهاني عمامو، لاعب الوسط وغيلان الشعلالي، والجناح الليبي حمدو الهوني، ولاعب الوسط الجزائري رياض بن عياد، والأردني محمد أبو زريق «شرارة».

غياب الجماهير عن المواجهة

والغياب سينسحب أيضا على جماهير الفريق كعقوبة من الاتحاد القاري، بسبب أعمال شغب في مدرجات ملعب رادس في لقاء شبيبة القبائل في إياب ربع النهائي.

وبات الترجي مهددا بفقدان لقب الدوري التونسي بعدما هيمن عليه في المواسم الخمسة الماضية، إذ خسر آخر مباراتين في مرحلة التتويج أمام الصفاقسي والغريم التقليدي نادي الأفريقي.

ومن المنتظر أن يدفع معلول بتشكيلة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة الدولي محمد علي بن رمضان والمغربي صابر بوغرين ومحمد علي بن حمودة.

معنويات مرتفعة للأهلي

وحضر الأهلي، بطل المسابقة عشر مرات، إلى العاصمة التونسية، مزودا بجرعة معنويات عالية إثر تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وكان الأهلي قد بلغ الأدوار الإقصائية بشق الأنفس وإثر سيناريو درامي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات على حساب الهلال السوداني، إلا أنه نجح في تخطي عقبة الرجاء المغربي في دور الثمانية.

وسيستعيد المدرب السويسري مارسيل كولر جهود عمرو السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي بعد تعافيهم، ليشكلوا إضافة للتشكيلة التي يقودها الحارس محمد الشناوي، والدولي التونسي علي معلول، ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ، وحسين الشحات، بالإضافة إلى المهاجمين الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم «كهربا».