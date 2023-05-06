الكاف يحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي في الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم الجمعة المقبل ضد الأهلي المصري وراء أبواب موصدة، نتيجة عقوبات قاسية فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة، بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وأعلن الترجي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي قررت معاقبته باللعب «دون حضور الجمهور لأربع مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفًا، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري»، وفق «فرانس برس».

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وتسري العقوبة على مبارتين مع وقف التنفيذ للمبارتين الأخريين «على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرًا، و في صورة إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانها، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها».

غرامة مالية بعد الحرمان

كما عاقب «كاف» نادي الترجي، المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال، بغرامة قدرها 300 ألف دولار أميركي.

وبحال بلوغ الترجي النهائي، سيخوض إحدى المبارتين على أرضه دون جماهيره أيضًا.

ويلعب في نصف النهائي الثاني الوداد المغربي حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.