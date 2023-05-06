  • Alwasat News
Atwasat

الكاف يحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي في الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 03:30 مساء
الكاف يحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي في الأبطال
لقطة من مواجهة سابقة بين الأهلي المصري والترجي في تونس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم الجمعة المقبل ضد الأهلي المصري وراء أبواب موصدة، نتيجة عقوبات قاسية فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة، بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وأعلن الترجي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي قررت معاقبته باللعب «دون حضور الجمهور لأربع مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفًا، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري»، وفق «فرانس برس».

- حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
- «كاف» يحدد موعد الأهلي والترجي في الأبطال قبل 24 ساعة من العقوبات واتجاه للعب دون جمهور

وتسري العقوبة على مبارتين مع وقف التنفيذ للمبارتين الأخريين «على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرًا، و في صورة إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانها، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها».

غرامة مالية بعد الحرمان
كما عاقب «كاف» نادي الترجي، المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال، بغرامة قدرها 300 ألف دولار أميركي.

وبحال بلوغ الترجي النهائي، سيخوض إحدى المبارتين على أرضه دون جماهيره أيضًا.

ويلعب في نصف النهائي الثاني الوداد المغربي حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة ......
المزيد
الأهلي يهزم بيراميدز ويحقق كأس السوبر المصري
الأهلي يهزم بيراميدز ويحقق كأس السوبر المصري...
الكاف يحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي في الأبطال
الكاف يحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي في الأبطال...
أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من اللقب ويتوج مرة ثالثة بدوري أبطال آسيا
أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من اللقب ويتوج مرة ثالثة......
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»...
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية...
المزيد