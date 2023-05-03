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«كاف» يحدد موعد الأهلي والترجي في الأبطال قبل 24 ساعة من العقوبات واتجاه للعب دون جمهور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 02:10 مساء
«كاف» يحدد موعد الأهلي والترجي في الأبطال قبل 24 ساعة من العقوبات واتجاه للعب دون جمهور
مواجهة سابقة بين الأهلي المصري والترجي التونسي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي، في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكشف «كاف» خلال بيان له أن اللقاء سيقام يوم الجمعة 12 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، على أرضية استاد حمادي العقربي «رادس»، في تونس.

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وسيقام لقاء العودة في القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ويتجه «كاف» نحو إقامة مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي دون حضور الجماهير على ملعب حمادي العقربي، بسبب شغب جماهير الترجي في لقاء شبيبة القبائل الجزائري، حيث شهدت المباراة تأجيل الشوط الثاني ما يقرب من 40 دقيقة، حسب مصادر بـ«كاف» في العاصمة المصرية القاهرة.

كان «كاف» قد كشف في وقت سابق أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي ستعقد اجتماعًا، غدا الخميس، لبحث العقوبات على نادي الترجي بسبب شغب جماهيره، واستطاع الأهلي الوصول إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (2-0) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل تأهل الترجي بتجاوزه شبيبة القبائل بفوزه بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين.

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