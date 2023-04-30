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الترجي يحجز تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال وسط أعمال شغب ونيران «الشماريخ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 02:54 مساء
الترجي يحجز تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال وسط أعمال شغب ونيران «الشماريخ»
مباراة الترجي التونسي و شبيبة القبائل الجزائري. (إنترنت)
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تعادل الترجي التونسي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري «1-1» في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس، ليتأهل فريق «باب سويقة» بأفضلية فوزه ذهابا في الجزائر بهدف نظيف إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لم يرتق الشوط الأول إلى مستوى أهمية اللقاء، بسبب التحفظ الكبير للفريقين، فانحصر اللعب في وسط الملعب مع فرص شحيحة، كانت أبرزها لأصحاب الأرض عندما سدد المغربي صابر بوكرين كرة قوية صدها الحارس الجزائري عبدالرحمن مجادل.

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إلغاء هدفين للضيوف واندلاع نيران
وألغى الحكم هدفا للضيوف عبر كوسيلة بوعالية بداعي التسلل، وسدد محمد علي بن رمضان أبعدها مجادل إلى ركنية، وتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من أربعين دقيقة، بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن.

اندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية «الشماريخ»، وردت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

بن رمضان يتقدم للترجي التونسي
وتمكن بن رمضان من وضع الترجي في المقدمة بتسديدة بيسراه قوية استقرت في المقص الأيمن لمرمى مجادل إثر تمريرة طويلة أمامية من ياسين مرياح، ورمى الفريق الجزائري بكل أوراقه ليسيطر على المجريات، بينما اعتمد التوانسة على المرتدات السريعة، وانفرد محمد علي بن حمودة، إلا أنه فشل في خداع الحارس مجادل الذي أنقذ الموقف.

وأدرك شبيبة القبائل التعادل عندما قام دادي الحسين مواقي بمجهود فردي مميز وسدد كرة قوية ارتدت من حارس الترجي معز بن شريفية إلى البديل آدم راديم، الذي تابعها في المرمى، وشدد لاعبو القبائل سيطرتهم وتهديدهم لمرمى الترجي في الدقائق الأخيرة، وكاد مواقي أن يقتنص التأهل لفريقه، إلا أن بن شريفية تألق في التصدي لتسديدته القوية لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

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