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الأهلي المصري يتأهل للمرة الرابعة تواليا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:38 مساء
الأهلي المصري يتأهل للمرة الرابعة تواليا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي
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بعد التعادل سلبا في إياب الدور ربع النهائي، السبت، نجح الأهلي الرياضي المصري في التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على الوداد البيضاوي في أرضه في مباراة سبقتها أعمال شغب.

لم ينجح الرجاء الرياضي المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق «ريمونتادا»، ليتأهل ضيفه الأهلي المصري إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادلهما سلبا في إياب الدور ربع النهائي، السبت، في مباراة سبقتها أعمال شغب ووفاة مشجعة، وذلك بأفضلية فوزه ذهابا (2-صفر).

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الأهلي يسعى لرقم قياسي قاريا
ويلتقي الأهلي الساعي إلى لقبه الحادي عشر وتعزيز رقمه القياسي، مع الترجي الطامح إلى اللقب الخامس، بعدما أكد الأهلي بلوغه على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء إلى نصف نهائي المسابقة القارية للمرة الرابعة تواليا. وسبقت المواجهة أحداث شغب في محيط الملعب وتدافع بسبب استياء الجماهير من عدم تمكنهم من دخول الملعب، مما أسفر عن وفاة سيدة بالغة من العمر 29 عاما، حسب بيان للسلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء.

وفاة مشجعة وسط تحقيقات قضائية
ورجح مصدر رسمي أن تكون الوفاة بسبب عارض صحي ألم بالضحية، فيما أعلن فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروفها وملابساتها، واعتمد المدرب التونسي للرجاء منذر الكبير، على تشكيلة هجومية يقودها حمزة خابا ونوفل الزرهوني، بينما لم يجر المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر، تغييرات كثيرة على تشكيلة الذهاب، باستثناء إشراك حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية المصاب.

معلول: قدمنا جهدا كبيرا ونستحق العبور
ورأى الظهير التونسي للأهلي علي معلول، أن فريقه استحق التأهل إلى المربع الذهبي، وقال «نظراً إلى ما قدمناه من مجهود كبير في المباراتين، فإننا نستحق المرور إلى نصف النهائي، لم نكن في المستوى في الشوط الأول، وأفسحنا بالمجال أمام الفريق المغربي ليبسط سيطرته، وهذا أمر طبيعي، وفي الثاني عرفنا كيف نمتص حماسة لاعبي الرجاء ونسير بالمباراة إلى بر الأمان وانتزاع التأهل، على أمل أن نتابع بنسق مرتفع للوصول إلى النهائي».

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