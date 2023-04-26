بسبب الإصابة.. الترجي يفقد خدمات الليبي حمدو الهوني

القاهرة - بوابة الوسط

سيخضع الجناح الليبي الدولي حمدو الهوني لجراحة في قدمه تبعده عن الملاعب بين ثلاثة أسابيع وشهر، حسب ما أعلن الأربعاء فريقه الترّجي التونسي الذي سيفتقده في استحقاقه المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وتعرّض الهوني (29 عاما) للإصابة في مباراة فريقه الثلاثاء ضد النجم الرياضي الساحلي، التي انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي، حسب «فرانس برس».

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وقال الترجي في موقعه الرسمي إن لجنته الطبية ارتأت نتيجة الفحوصات «إخضاع مهاجم فريقنا إلى عملية جراحية هذا المساء يركن بعدها إلى الراحة لمدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر».

غياب مؤثر وصفعة قوية

وهذه صفعة قوية للترجي الذي يستعد لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت أمام شبيبة القبائل الجزائري على ملعب حمادي العقربي برادس، بعد فوزه ذهابا خارج أرضه بهدف نظيف.

كما سيغيب الهوني عن مباراتي الصفاقسي والأفريقي ضمن مرحلة التتويج من الدوري المحلي التي يحتل فيها مركز الوصافة بفارق نقطة عن النجم الساحلي، علماً بأنه يهيمن على الدوري المحلي في السنوات الست الأخيرة.

الليبي حمدو الهوني ساقط أرضا عقب الإصابة خلال مواجهة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، 25 إبريل 2023. (الإصابة)