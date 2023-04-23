دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وصنداونز يضعان قدما في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بات الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي على بُعد خطوة واحدة من التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلب الأول السبت على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي بهدفين لصفر، وضرب الثاني بقوة خارج ملعبه بإسقاطه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري برباعية لهدف وحيد في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعاد الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بنتيجة مخيبة من أرض سيمبا التنزاني بخسارته بهدف نظيف، بعدما كان الترجي التونسي قد تغلب على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بالنتيجة نفسها الجمعة، وفق «فرانس برس».

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وبعدما كان على حافة الخروج من الباب الخلفي للمسابقة، استعاد الأهلي المصري بريقه في الأدوار الإقصائية، وأكرم وفادة ضيفه الرجاء المغربي بهدفين على استاد القاهرة الدولي أمام أكثر من 50 ألف متفرج.

حارس الرجاء يتحسر على النتيجة

وقال حارس مرمى الرجاء المخضرم أنس الزنيتي إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول «كنا قاب قوسين من التسجيل إلا أننا لم نستغل الفرص بسبب التسرع في بعض الأحيان كما أننا لم نكن منظمين مع نهاية الشوط لنتلقى هدفًا قاسيًا في توقيته، وفي الشوط الثاني عانينا من التعب».

وتابع «النتيجة قاسية ولكنها ليست مستحيلة نحتاج إلى الظهور بمستوى أعلى في لقاء الإياب وإلى الرغبة في التعويض فضلا عن مؤازرة جماهيرنا ضد فريق متمرس في هذه المسابقة التي نعول عليها لإنقاذ موسمنا».

إنذار جنوب أفريقي

ووجه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي إنذارًا قويًا إلى منافسيه بعدما تغلب على مضيفه شباب بلوزداد برباعية لهدف على ملعب «نلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية.

وبالرغم من الأفضلية الطفيفة لأصحاب الأرض في الاستحواذ على الكرة، فإن الخطورة كانت جنوب أفريقية وبنحو مستمر بقيادة الثلاثي ثيمبا زواني والناميبي بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، وتحمل الدفاع الجزائري عبئًا كبيرًا إلا أنه لم يصمد طويلًا أمام هجمات صنداونز، الذي تمكن من العودة إلى الديار بنتيجة مريحة.