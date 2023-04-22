دوري أبطال أفريقيا: الوداد يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام سيمبا

القاهرة - بوابة الوسط

مُني الوداد الرياضي المغربي السبت بهزيمة هي الأولى بقيادة مدربه الإسباني كارلوس غارديو بعد عشر مباريات أمام سيمبا التنزاني الذي استضاف مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم.

ورغم سيطرة حامل اللقب على المباراة خلال دقائقها الأولى، فقد أثر غياب أسماء مهمة على مستواه وبدا مرتبكاً، الأمر الذي منح سيمبا المضيف فرصاً استثمرها بشكل جيد، حسب «فرانس برس».

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فاز فريق سيمبا التنزاني السبت على نظيره المغربي الوداد الرياضي بهدف نظيف سجله اللاعب جان باليكي في الدقيقة الـ31، وذلك خلال مباراة ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي استضافها ملعب دار السلام.

الوداد تأثر بالغيابات

وتأثر الفريق المغربي بعوامل عدة منها اللعب في أجواء ماطرة، وغياب لاعبين مؤثرين ولا سيما الهدّاف السنغالي بولي سامبو والحارس أحمد رضى التكناوتي.

وقدم «وداد الأمة» الأداء الأسوأ منذ تولي الإسباني خوان كارلوس غاريدو الإشراف على الفريق، إلا أن الفرصة سامحة للتعويض في لقاء الإياب الجمعة المقبل في الدار البيضاء.