قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهتين عربيتين الأولى بين الأهلي المصري والرجاء المغربي والثانية شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي.

وتأهلت ثمانية أندية لربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، ووصل لهذا الدور ستة أندية عربية، هي الأهلي المصري والرجاء المغربي والوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، إلى جانب سيمبا التنزاني وصنداونز الجنوب أفريقي.

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ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي، بينما يواجه الوداد المغربي سيمبا التنزاني، فيما يرحل الترجي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ويحل صنداونز ضيفاً ثقيلا ًعلى شباب بلوزداد الجزائري.

وستقام مباريات الذهاب بين يومي 21 و 22 أبريل الحالي، على أرض سيمبا والأهلي وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل، فيما ستنطلق مباريات الإياب يومي 28 و29 أبريل الجاري.

موعد مباراتي نصف النهائي

وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباريات نصف النهائي، على أن تقام مواجهتي الذهاب بين يومي 12 و13 مايو، والعودة يومي 19 و20 مايو المقبل، وستشهد إحدى مواجهتي الذهاب لقاءً عربياً أيضاً، إذ سيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء المغربي مع الفائز من مواجهة شبيبة القبائل والترجي.

وسيُقام النهائي هذا الموسم من مواجهتي ذهاب وإياب، يومي 2 يونيو للذهاب و9 يونيو للعودة.