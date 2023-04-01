الأهلي يلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الأهلي المصري الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليلتحق بالفرق السبعة المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والفرق السبعة المتأهلة إلى الدور المقبل من الأبطال، هي الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

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وافتتح ثلاثية الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وأضاف البديل حسين الشحات هدفين، الأول في الدقيقة 64، وأضاف الثاني عند الدقيقة 81.

موعد القرعة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعتي الدور ربع النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، يوم 5 إبريل المقبل، وستجرى القرعة بمقر الاتحاد في القاهرة.

لاعبا الأهلي المصري يحتفلون بالتأهل أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، 1 إبريل 2023. (الإنترنت)