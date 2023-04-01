  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي يلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 10:53 مساء
الأهلي يلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال
لاعبو الأهلي المصري يحتفلون بالتأهل أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، 1 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق نادي الأهلي المصري الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليلتحق بالفرق السبعة المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والفرق السبعة المتأهلة إلى الدور المقبل من الأبطال، هي الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

- «كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»
- الأهلي المصري جاهز لاستقبال الهلال السوداني في المواجهة المصيرية بدوري الأبطال أمام 50 ألف مشجع

وافتتح ثلاثية الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وأضاف البديل حسين الشحات هدفين، الأول في الدقيقة 64، وأضاف الثاني عند الدقيقة 81.

موعد القرعة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعتي الدور ربع النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، يوم 5 إبريل المقبل، وستجرى القرعة بمقر الاتحاد في القاهرة.

لاعبا الأهلي المصري يحتفلون بالتأهل أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، 1 إبريل 2023. (الإنترنت)
لاعبا الأهلي المصري يحتفلون بالتأهل أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، 1 إبريل 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش
بيبي ماروتا: لوكاكو سيعود لتشيلسي بنهاية إعارته
بيبي ماروتا: لوكاكو سيعود لتشيلسي بنهاية إعارته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
الأهلي يلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال
الأهلي يلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال...
الدوري الألماني: توخل يستهل مشواره مع بايرن بفوز في «الكلاسيكر»
الدوري الألماني: توخل يستهل مشواره مع بايرن بفوز في ......
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي...
بيبي ماروتا: لوكاكو سيعود لتشيلسي بنهاية إعارته
بيبي ماروتا: لوكاكو سيعود لتشيلسي بنهاية إعارته...
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش...
المزيد