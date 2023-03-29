«كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعتي الدور ربع النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وستجرى القرعة يوم الأربعاء الخامس من إبريل المقبل في العاصمة المصرية القاهرة بمقر الاتحاد الأفريقي، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفق ما نشره الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي.

- الأخضر يستقبل مارومو غالانتس الجنوب أفريقي لتحسين الصورة في «الكونفدرالية»

- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

ولا تمنع القرعة مواجهة الفرق التي تأهلت من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض في هذا الدور من البطولة، وذلك عقب ختام دور المجموعات من المسابقتين وتحديد الفرق المتأهلة أول وثاني كل مجموعة.

المقعد الأخير

وينتظر أن تحسم الجولة الأخيرة المقعد المتبقي من ضمن الثمانية مقاعد المتأهلة، والذي ستحسمه مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني.

فيما تأهلت سلفًا أندية الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وتبدو آمال فريق الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في البطولات الأفريقية ضئيلة في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة «الكونفدرالية»، حينما يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري.