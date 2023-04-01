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الأهلي المصري جاهز لاستقبال الهلال السوداني في المواجهة المصيرية بدوري الأبطال أمام 50 ألف مشجع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 03:33 مساء
الأهلي المصري جاهز لاستقبال الهلال السوداني في المواجهة المصيرية بدوري الأبطال أمام 50 ألف مشجع
تدريبات فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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يستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا اليوم السبت، نظيره الهلال السوداني، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أكد المدير الفني للأهلى، السويسري مارسيل كولر، جاهزية الأهلي للمباراة المصيرية، كما أشاد بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع، بعد أن تقرر طرح 50 ألف تذكرة للمباراة، حتى يكون داعما لفريق الأهلي لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل.

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وقال كولر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي باستاد القاهرة الجمعة: «الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية، وكل ما أريد أن أقوله إننا مستعدون بشكل جيد للمباراة».

وأضاف «ندرك أهمية مباراة الهلال، ونعرف تماما المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء، وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا».

وعبر كولر عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الهلال، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ توليه المهمة يخوض مباراة في حضور هذا العدد من الجماهير، مؤكدا أن كرة القدم تلعب من أجل الجماهير وأنه يثق تماما أن جماهير الأهلي سوف تساند وتشجع الفريق في إطار الروح الرياضية المعروفة عنهم، وستكون أكبر داعم لفريق الأهلي.

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